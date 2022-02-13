Лыжник из Междуреченского Сергей Устюгов стал олимпийским чемпионом

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Югорчанин Сергей Устюгов завоевал первую в своей жизни медаль на Олимпийских играх. Сегодня состоялась эстафетная лыжная гонка у мужчин 4х10 км, в которой сборная России не оставила своим соперникам ни единого шанса, завоевав «золото» с большим преимуществом. На заключительном этапе за россиян бежал лыжник из Междуреченского, который поставил эффектную точку в этой гонке.
Соревнования проходили в непростых погодных условиях при сильном снегопаде. Первым на старт у нашей сборной вышел Алексей Червоткин. Он возглавил гонку, хотя поначалу соперники шли по трассе плотной группой. Но ближе к середине своего этапа россиянин начал неуклонно наращивать отрыв от преследователей. В итоге к моменту передачи эстафеты он «привез» ближайшим соперникам из Германии и Италии больше 23 секунд, а главным конкурентам норвежцам — более 34 секунд.
Второй этап за россиян бежал новоиспеченный олимпийский чемпион Пекина в скиатлоне Александр Большунов. Он продолжил увеличивать отрыв от конкурентов с каждой контрольной точкой. На отсечке 14,3 км преимущество Большунова над ближайшим соперником составляло уже 40,5 секунды, а на отметке 17,6 км — 45,5 секунды.
Денис Спицов умчался на третий этап с гандикапом в 59 с половиной секунд перед командами Норвегии и Швеции. По ходу трассы преследователям удалось отыграть 15 секунд. Таким образом, на решающую 10-километровку наш Сергей Устюгов уходил с комфортным преимуществом над своим главным соперником, норвежцем Йоханнесом Клебо, в 44,9 секунды.
На первой половине своего отрезка дистанции четырехкратный олимпийский чемпион предпринял отчаянную попытку настигнуть лидера, поначалу отыграв 2-3 секунды и попробовав оторваться от других соперников. Но в конечном итоге Клебо не выдержал темпа, предложенного сибирским «лосем» (напомним, прозвище Устюгова в сборной — лосенок). За три с небольшим километра Сергей шел впереди уже больше чем на минуту.
В этот момент никаких сомнений не оставалось — югорчанин везет себе и своим товарищам по квартету золотую олимпийскую медаль, первую в карьере Устюгова! Сергей эпично финишировал с флагом нашей сборной в руках, а за чертой попал в объятия партнеров по команде.
Второе место с отставанием более минуты заняли норвежцы, бронза у французов.
Напомним, Сергей Устюгов принимал участие в Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но не завоевывал медалей. А от участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане он совершенно несправедливо отстранен вместе со многими «чистыми» российскими спортсменами, не замешанными в допинговых нарушениях. А ведь именно в тот момент у него были все шансы стать одним из героев Олимпийских игр, ведь ровно за год до этого он завоевал пять медалей на чемпионате мира, в том числе две золотые.
И вот, наконец, судьба вознаградила югорчанина за терпение и трудности, выпавшие на его долю в течение всей карьеры. Сегодня Сергей Устюгов записал свое имя в историю российского и мирового спорта. Поздравляем нашего земляка, его тренеров, родных и всех югорчан.
Напомним, днем ранее «золото» в лыжной эстафете выиграла женская сборная России.