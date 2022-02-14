Югра участвует в программе туристического кэшбека

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В 2022 году туроператор по внутреннему туризму «ЮГРА-ТРЭВЕЛ» и 9 отелей: Polaris, Аквамарин hotel, Импульс, Маяк, Метрополис, Уют, Gala Hotel (г. Сургут), Варта, Надежда (г. Нижневартовск) принимают участие в программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
ЮГРА-ТРЭВЕЛ представляет 4 тура: «Удивительная Югра», «Ханты-Мансийск – жемчужина Югры», «Тобольск – город 4-х веков», «Московские каникулы». Продолжительность туров 3 дня/2 ночи, в стоимость туров входят транспортные услуги, проживание, питание, услуги сопровождающего, экскурсионное обслуживание, страховка от несчастного случая.
Туры будут доступны для бронирования на сайте мирпутешествий.рф с 15 февраля 2022 года.
Напомним, что новый этап продажи туров с кэшбеком стартовал 18 января 2021 года и продлится до 12 апреля 2022 года до 23:59 по московскому времени. Акция распространяется на пакетные туры, круизы, а также на проживание в отелях.
Полный список туроператоров, отелей и сайтов-агрегаторов, которые участвуют в программе, размещён на сайте мирпутешествий.рф.