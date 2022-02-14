30 минут в год для профилактики заболеваний молочной железы

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Именно столько времени потребуется для прохождения маммографии – основного высокоточного рентгенологического метода исследования для выявления злокачественных новообразований молочной железы. Ценность маммографии заключается в том, что этот метод диагностики позволяет обнаружить рак на стадии, когда он носит локальный характер и может быть излечим. Процедура входит в онкологический скрининг и показана для ежегодного проведения всем женщинам старше 40 лет.
«Процент достоверности маммографического исследования в диагностике рака составляет от 75 до 97%. Этот метод не случайно входит в пятерку основных онкологических скринингов. Благодаря цифровой маммографии удается диагностировать даже незначительные изменения в структуре ткани молочной железы, характерные для развития опухолевого процесса. Визуализация современных аппаратов позволяет четко описать найденное образование, его плотность, контуры, локализацию, размеры, связь с окружающими тканями, вовлеченность в процесс кожи и лимфатических узлов. Это неинвазивный метод обследования, занимает минимум времени и дает минимальную лучевую нагрузку», – говорит Николай Огорелков, заведующий рентгеновским отделением БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».
В рентгеновском отделении Пыть-Яхской окружной клинической больницы с конца 2019 года было полностью обновлено оборудование для проведения маммографического скрининга. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» введены в эксплуатацию два новых цифровых маммографических аппарата. Внедрение цифровых технологий и применение нового оборудования позволило врачам увеличить охват женщин маммографией – ежегодно исследование проходит порядка 3500 пациенток. В 2020 году по результатам маммографии онкологию молочной железы врачи выявили у 14 пациенток, в 2021 году – еще у 6. Помимо злокачественных, маммография позволяет диагностировать и доброкачественные новообразования фиброаденому, фиброзно-кистозные мастопатии, кисты и другие изменения в молочной железе, которые не определяются при пальпации.