Пенсионный фонд и «Ростелеком» подвели итоги «Азбуки интернета» за 2021 год

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Пенсионный фонд и «Ростелеком» подвели итоги «Азбуки интернета» за 2021 год

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» подвели итоги работы учебной программы «Азбука интернета» за прошлый год. Проект по обучению людей старшего поколения основам работы на компьютере и в интернете в очередной раз продемонстрировал хорошие результаты, даже несмотря на пандемийные ограничения и отмену многих очных занятий.

В 2021 году курсы «Азбуки интернета» прошли свыше 43 тыс. пенсионеров и инвалидов. Обучение проводилось на площадках, организованных отделениями Пенсионного фонда, в филиалах «Ростелекома», региональных отделениях Союза пенсионеров и Союза ветеранов, в органах социальной защиты населения, службах занятости, библиотеках и других организациях.

За все время реализации проекта начиная с 2014 года его участниками стали 400 тыс. людей старшего возраста. С прошлого года уроки активно ведутся в онлайн-формате, преподаватели предлагают новые эффективные способы передачи знаний своим ученикам.

К примеру, на вебинарах участникам подробно рассказали о том, как безопасно совершать покупки через интернет, пользоваться порталом госуслуг и другими сервисами. Волонтеры проекта помогли освоить базовые функции видеоредакторов и научили слушателей создавать видео в бесплатных программах. Также рассказывали о видах онлайн-мошенничества, его формах и реальных случаях обмана пенсионеров. Пожилые люди получили памятки о том, как противостоять преступникам и что делать, чтобы не попасться на их уловки.

«Азбука интернета» – это благотворительный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России. Учебное пособие и одноименный интернет-портал разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между двумя организациями о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

Все материалы программы размещены в открытом доступе и могут использоваться любыми организациями и частными лицами для обучения пенсионеров работе на компьютере и в интернете.

Аудитория «Азбуки интернета» ежегодно растет. Тиражи учебника активно распространяются в библиотеках, интернатах для пожилых людей и центрах социального обслуживания, что позволяет вовлекать в процесс обучения все больше людей.

Проект пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Они размещены на сайте Azbukainterneta.ru и включают в себя базовый курс для начинающих пользователей, а также расширенный курс для более полного обучения. Здесь же представлены методические материалы для организаторов уроков по «Азбуке интернета».

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
 

Пнд, 14/02/2022 - 16:59

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