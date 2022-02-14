Офицеры Росгвардии проинформировали журналистов Югры о деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в регионе

  • Русский
Офицеры Росгвардии проинформировали журналистов Югры о деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в регионе

В г. Ханты-Мансийске на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция руководства Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, посвященная 53-ей годовщине со дня образования подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля.

В прямом эфире с участием журналистов региональных и местных средств массовой информации заместитель начальника Управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Михаил Клепалов рассказал о том, какое оружие подлежит лицензированию, как осуществляется государственный контроль в сфере оборота оружия в условиях режима повышенной готовности, напомнил гражданам о ключевых изменениях в законодательстве Российской Федерации, которые коснутся владельцев огнестрельного оружия в 2022 году.

«29 июня 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии», согласно которым владельцами оружия могут стать граждане, достигшие возраста 21 года. Кроме этого с 1 января 2022 года в среднем в полтора раза увеличено денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – прокомментировал полковник полиции Михаил Клепалов.

Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации начальник отдела государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник полиции Николай Горбатенко проинформировал присутствующих о том, какие объекты топливно-энергетического комплекса находятся под надзором Росгвардии и как происходит осуществление государственного контроля инспекторами в отношении объектов ТЭК.

«В 2021 году по линии осуществления государственного контроля выездные плановые проверки проведены в отношении более 60 объектов ТЭК, выявлено свыше 300 нарушений, выдано порядка 20 предписаний, составлен 21 административный протокол. Что касается подразделений охраны – за минувший год нами проведены плановые проверки в отношении 3 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Выявлено более 50 нарушений, выдано 3 предписания, в отношении должностных лиц составлено 6 протоколов об административных правонарушениях», – сообщил о результатах служебной деятельности подчиненных подполковник Николай Горбатенко.

В завершение пресс-конференции участники встречи обсудили порядок проведения проверок объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе образовательных учреждений региона.

Артем Енов

Пнд, 14/02/2022 - 17:01

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.