Офицеры Росгвардии проинформировали журналистов Югры о деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в регионе

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В г. Ханты-Мансийске на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция руководства Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, посвященная 53-ей годовщине со дня образования подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля.
В прямом эфире с участием журналистов региональных и местных средств массовой информации заместитель начальника Управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Михаил Клепалов рассказал о том, какое оружие подлежит лицензированию, как осуществляется государственный контроль в сфере оборота оружия в условиях режима повышенной готовности, напомнил гражданам о ключевых изменениях в законодательстве Российской Федерации, которые коснутся владельцев огнестрельного оружия в 2022 году.
«29 июня 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии», согласно которым владельцами оружия могут стать граждане, достигшие возраста 21 года. Кроме этого с 1 января 2022 года в среднем в полтора раза увеличено денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – прокомментировал полковник полиции Михаил Клепалов.
Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации начальник отдела государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник полиции Николай Горбатенко проинформировал присутствующих о том, какие объекты топливно-энергетического комплекса находятся под надзором Росгвардии и как происходит осуществление государственного контроля инспекторами в отношении объектов ТЭК.
«В 2021 году по линии осуществления государственного контроля выездные плановые проверки проведены в отношении более 60 объектов ТЭК, выявлено свыше 300 нарушений, выдано порядка 20 предписаний, составлен 21 административный протокол. Что касается подразделений охраны – за минувший год нами проведены плановые проверки в отношении 3 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Выявлено более 50 нарушений, выдано 3 предписания, в отношении должностных лиц составлено 6 протоколов об административных правонарушениях», – сообщил о результатах служебной деятельности подчиненных подполковник Николай Горбатенко.
В завершение пресс-конференции участники встречи обсудили порядок проведения проверок объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе образовательных учреждений региона.
Артем Енов