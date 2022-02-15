Продукция Нижневартовского рыбоконсервного комбината стала лучшей на выставке «ПродЭкспо»

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Продукция Нижневартовского рыбоконсервного комбината стала лучшей на выставке «ПродЭкспо»
Фото: depprom.admhmao.ruФото: depprom.admhmao.ru
Фото: depprom.admhmao.ru

Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» стал победителем международного конкурса «Лучший продукт-2022». Итоги конкурса подведены на международной выставке «ПродЭкспо», которая прошла в Москве.

В номинации «Рыбная продукция и морепродукты» консервы «Печень налима» и «Сырок в желе» отмечены золотыми медалями. Образцы продукции оценивала конкурсная комиссия в составе известных экспертов.

Напомним, Югру на выставке помимо комбината «Санта-Мария» представляли СПК «Ханты-Мансийский», ООО «Компаньон», ООО «Центр-Сибирь», ООО «Чайный дом «Чистота», АО «Казымская оленеводческая компания».

На стенде региона была презентована продукции из дикросов (грибы, варенье из северных ягод, кедровая продукция, кондитерские изделия), рыбная продукция, рыбные консервы, кондитерские изделия, продукция из оленины (тушенка), иван-чай.

«Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Здесь представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты. Только здесь собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран.

depprom.admhmao.ru

Фото: depprom.admhmao.ruФото: depprom.admhmao.ru
Фото: depprom.admhmao.ru
Фото: depprom.admhmao.ruФото: depprom.admhmao.ru
Фото: depprom.admhmao.ru
Втр, 15/02/2022 - 10:29

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