«2022 – Год культурного наследия народов России» - тема прямой линии губернатора с жителями региона

- Русский
Прямую линию «2022 – Год культурного наследия народов России» проведет губернатор автономного округа Наталья Комарова в своих аккаунтах социальных сетей «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» в пятницу, 18 февраля, в 12:00.
«Для коренного населения нашего региона «катра йис вәԯупсы, пе̄с йис о̄лупса» (культура – это и есть жизнь)», – написала в своих социальных сетях губернатор. – Обсудим создание возможностей для самореализации, развития талантов, доступность в каждом из муниципальных образований этих возможностей. В преддверии международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» познакомимся поближе с участниками события и его программой».
Модераторами станут композитор, музыкант, председатель общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера «Ма мэхэм» («Моя земля»), Посол доброй воли международной организации северных регионов «Северный форум» Вера Кондратьева, победитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» Антон Романов, журналист, продюсер, режиссер, директор «Школы кино, ТВ и блогинга» Юлия Давыдова, педагог-организатор Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, режиссер, руководитель театральной студии «ТЮЗ. Театр Юрия Зайдуллина» Юрий Зайдуллин.
Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». С ними будут работать главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, эксперты центра управления регионом.
Трансляция состоится в аккаунтах главы автономного округа в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» социальной сети «ВКонтакте».