В Югре в 2021 году введено в эксплуатацию 25 крупных социально значимых объектов

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В правительстве Югры в формате видео-конференц-связи прошло заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа под руководством главы региона Натальи Комаровой.
Предваряя обсуждение итогов реализации окружных госпрограмм, национальных проектов, губернатор отметила, что в 2021 году по 24 госпрограммам кассовое исполнение расходных обязательств за счет всех источников финансирования составило 95,1%, по 11 национальным проектам – 98,2%.
«Государственными программами в 2021 году было предусмотрено 88 целевых показателей, средняя степень достижения которых составила 129,2%, - продолжила глава региона. - По пяти показателям значения перевыполнены более чем в два раза».
В течение минувшего года были введены в эксплуатацию 25 социально значимых объектов: школы, детские сады, центр охраны материнства и детства в Сургуте, 2-ая очередь ВОС-1 в Пыть-Яхе, пожарное депо в поселке Усть-Юган, 2-ая очередь центральной больницы на 1100 коек в Нижневартовске, благоустроены 92 дворовые территории, 64 общественных пространства. В их числе 4 проекта, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в Когалыме, Нягани, Покачах и Урае).
Объём жилищного строительства в 2021 году составил 100,2% от плана (879,4 тысячи кв. метров).
По состоянию на текущую дату ввод объектов жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.
Подробнее итоги реализации государственных программ автономного округа в 2021 году и за январь 2022 года представил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель. Было отмечено, что в 2021 году по 19 государственным программам автономного округа привлечены средства федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
По итогам реализации государственных программ в автономном округе в 2021 году за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа, в том числе реализации национальных проектов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксирована положительная динамика.
Роман Генкель привел данные проведенного департаментом общественных и внешних связей Югры социологического исследования оценки удовлетворенности жителей автономного округа ходом реализации государственных программ: «75,3% участвовавших в опросе удовлетворены ходом реализации госпрограмм. В 2020 году этот показатель был 64,5%».
Тему продолжил глава Сургута Андрей Филатов: «Благодаря помощи правительства автономного округа в городе в течение года были введены в эксплуатацию 2 школы, более 27 тысяч кв. метров жилья, 2 дороги, отремонтировано 32 придомовых территории, 98 детей-сирот получили квартиры».