Начался приём заявок на Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по Солнцу»

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В Окружном Доме народного творчества начался приём заявок на участие в Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по Солнцу», который проводится в рамках Всемирной шахматной олимпиады и Года культурного наследия народов России при поддержке филиала ГРДНТ имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Фестиваль проводится в два этапа: первый этап – дистанционный – до 12 июня 2022 года; второй этап – очный – 19-22 июля 2022 года.
В этом году фестиваль проводится в следующих номинациях:
«Народный танец»;
«Стилизованный народный танец»;
«Аутентичный песенный фольклор»;
«Народная песня в современной обработке»
«Народное инструментальное творчество»
«Инструментальное творчество в современной обработке»
«Обрядовый, игровой фольклор».
К участию приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители, занимающиеся популяризацией традиционной культуры финно-угорских народов.
Приём заявок продлится до 1 июня 2022 года на e-mail: onk@odntugra.ru с отметкой «Живущие по солнцу». Заполнить заявку возможно и на платформе «Google» по ссылке: https://forms.gle/exuPkyVGfNy4TEbT9.
Более подробную информацию о фестивале можно узнать в Положении и по контактному номеру: 8 (3467) 32-15-62 (Нестерова Светлана Николаевна, Чердынцева Инесса Владимировна).
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru
Официальный сайт – odntugra.ru
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