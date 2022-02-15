Начался приём заявок на Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по Солнцу»

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Начался приём заявок на Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по Солнцу»

В Окружном Доме народного творчества начался приём заявок на участие в Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по Солнцу», который проводится в рамках Всемирной шахматной олимпиады и Года культурного наследия народов России при поддержке филиала ГРДНТ  имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

Фестиваль проводится в два этапа: первый этап – дистанционный – до 12 июня 2022 года; второй этап – очный – 19-22 июля 2022 года.

В этом году фестиваль проводится в следующих номинациях:

         «Народный танец»;

         «Стилизованный народный танец»;

         «Аутентичный песенный фольклор»;

         «Народная песня в современной обработке»

         «Народное инструментальное творчество»

         «Инструментальное творчество в современной обработке»

         «Обрядовый, игровой фольклор».

К участию приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители, занимающиеся популяризацией традиционной культуры финно-угорских народов.

Приём заявок продлится до 1 июня 2022 года на e-mail: onk@odntugra.ru с отметкой «Живущие по солнцу». Заполнить заявку возможно и на платформе «Google» по ссылке: https://forms.gle/exuPkyVGfNy4TEbT9.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать в Положении и по контактному номеру: 8 (3467) 32-15-62 (Нестерова Светлана Николаевна, Чердынцева Инесса Владимировна).

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru

Официальный сайт – odntugra.ru

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Втр, 15/02/2022 - 17:04

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