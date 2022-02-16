Югорские семьи с двумя детьми могут получить 600 тысяч рублей на покупку жилья

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Югра направила 180 миллионов рублей на улучшение жилищных условий семей с двумя детьми. Это удалось сделать за счёт госпрограммы «Развитие жилищной сферы».
В прошлом году первые социальные выплаты в 600 тысяч рублей получили 300 ячеек общества. Они эти деньги вложили в покупку жилья: использовали как первый взнос или погасили основную сумму долга по ипотеке.
Отметим, воспользоваться программой могут как полные семьи, так и неполные. Важно, чтобы родители проживали в регионе не меньше 15 лет. Ещё одно условие: оба ребёнка должны быть рождены в Югре. Причём второй малыш - не раньше 1 января 2018 года.
Яна Щербинина, заместитель директора департамента строительства Югры: «Есть ещё ряд условий, соблюдение которых должно быть обеспечено для получения такой социальной выплаты. Члены семьи не должны быть получателями иных мер господдержки на приобретение жилых помещений за счёт бюджетной системы. Помещение, на которое направляется соцвыплата, должно быть единственным у семьи и, кроме того, все члены семьи должны быть нуждающимися на дату приобретения жилого помещения». Такая мера поддержки будет действовать в регионе до конца 2023 года. Вся информация об условиях получения соцвыплаты размещена на официальном сайте окружного департамента строительства, в разделе «Меры социальной поддержки».
Подать документы можно через МФЦ или органы местного самоуправления. В этом году на реализацию программы выделено 300 млн рублей. Рассчитывать на субсидию могут полтысячи югорских семей. Заявления принимаются до 1 марта.