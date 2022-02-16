На нескольких ледовых переправах в Октябрьском районе введут ограничения проезда

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В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений, близких к 0°С, с 8:00 часов 18.02.2022 года на зимних автомобильных дорогах межмуниципального значения в Октябрьском районе «п. Сергино - пгт. Андра», «пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное», «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» и «п. Урманный - с.Каменное» будет введено ограничение движения транспортных средств массой более 15 тонн. Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме.
На зимних автодорогах «Сергино-Андра», «Приобъе-Перегребное» и «Нарыкары-Мулигорт-Перегребное» для контроля в период ограничений будут выставлены посты с привлечением частной охранной организации.
Возможно изменение сроков в зависимости от фактически складывающихся погодных условий и температуры окружающего воздуха.