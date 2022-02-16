В БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» 174 ребенка привиты от COVID-19

- Русский
Вакцинация начата в детской поликлинике 27 января, когда был получен первый транш вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» в количестве 200 доз. На сегодняшний день привито первым компонентом вакцины 183 ребенка, из которых 147 — школьники, а 36 — студенты высших и средних учебных заведений.
Напомним, вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» разрешена для применения у детей в возрасте 12-17 лет и представляет собой уменьшенную в 5 раз дозировку вакцины «Гам-Ковид-Вак». Вводится она в 2 этапа с интервалом в 21 день. Вакцинация носит исключительно добровольный характер: прививку делают только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. А подростки 15-17 лет сами оформляют согласие на прививку.
«В последнее время мы отмечаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у детей, — отмечает заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» Лилия Афанасьева. — Если за весь 2020 год было зарегистрировано всего 389 детей с COVID-19, из которых 16% были с бессимптомным течением заболевания, то уже на 10 февраля с начала 2022 года число заболевших детей составило 691, и бессимптомные формы среди них не встречаются. Рядом с детьми всегда находятся взрослые – родители, бабушки и дедушки, и заболевший ребенок может стать источником распространения инфекции в семье, а кроме того, и в организованном детском коллективе. Поэтому так важно обеспечить защиту детей от новой коронавирусной инфекции. Самым эффективным способом защиты, как и при любой другой инфекции, является вакцинация».
Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/
Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/