Югорчан приглашают принять участие во Всероссийской неделе охраны труда

  • Русский
Югорчан приглашают принять участие во Всероссийской неделе охраны труда

С 25 по 29 апреля в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи запланировано проведение VII Всероссийской недели охраны труда. Организатором мероприятия выступает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Напомним, 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, одной из центральных тем Всероссийской недели станет управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в области охраны труда. Планируется организация выставочной экспозиции, которая представит высокотехнологичные отечественные и зарубежные разработки для создания безопасных условий труда.

В 2021 году Всероссийская неделя охраны труда проходила в Сочи в сентябре. Основная программа насчитывала более 100 деловых сессий, мастер-классов и совещаний.

Подробная информация - на официальном сайте Всероссийской
недели охраны труда.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Ср, 16/02/2022 - 11:42

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.