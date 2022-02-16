Югорчан приглашают принять участие во Всероссийской неделе охраны труда

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С 25 по 29 апреля в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи запланировано проведение VII Всероссийской недели охраны труда. Организатором мероприятия выступает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Напомним, 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.
Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, одной из центральных тем Всероссийской недели станет управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в области охраны труда. Планируется организация выставочной экспозиции, которая представит высокотехнологичные отечественные и зарубежные разработки для создания безопасных условий труда.
В 2021 году Всероссийская неделя охраны труда проходила в Сочи в сентябре. Основная программа насчитывала более 100 деловых сессий, мастер-классов и совещаний.
Подробная информация - на официальном сайте Всероссийской
недели охраны труда.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры