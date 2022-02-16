«Урок цифры» познакомит школьников с цифровым искусством

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В России стартовал очередной «Урок цифры» на тему «Цифровое искусство: музыка и IT». С 14 февраля до 6 марта школьники будут узнавать от экспертов о музыке и её создании с помощью искусственного интеллекта.
«На пересечении IT и других дисциплин происходит много интересного – новые технологии становятся привычными и меняют повседневный образ жизни, – комментирует генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. – Мы расскажем, какие технологии нужны для распознавания и оцифровки, и, возможно, кто-то увидит интересную для себя нишу, в которой захочет развиваться».
«По мере развития искусственного интеллекта растёт его потенциал в креативных областях, в том числе и музыкальной индустрии. Он может создавать мелодию, ритм, тембр разных музыкальных инструментов и голоса певцов. Технологии позволяют рекомендовать треки для разных ситуаций и настроения. С этим механизмом ребята могут ознакомиться на новом уроке», - отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.
Как работают современные музыкальные сервисы? Как алгоритмы делают выбор? Может ли компьютер понимать музыку? Ответы на эти и другие вопросы в уроке на портале урокцифры.рф.
Видео, комиксы с теорией, инфографика и интерактивный тренажер для закрепления знаний помогут погрузиться в мир музыки через IT или в мир IT через музыку. Материалы адаптированы для школьников с 1 по 11 классы – задания отличаются по объему и уровню сложности.
«Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».