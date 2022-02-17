Югорчанам с начала года оплачено более 550 тысяч дней по временной нетрудоспособности

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В январе текущего года отделением Фонда социального страхования РФ жителям округа было оплачено 551тыс. дней по временной нетрудоспособности или 43246 листков нетрудоспособности на общую сумму более 878,8 млн рублей, что на 66,7% больше, чем за январь 2021 года.
За этот же период 29,4 млн рублей направлено на выплату пособия на рождение ребенка и 12,3 млн рублей – на пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Информация регионального отделения Фонда
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре