В Белоярском дан старт Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

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Председатель Думы Югры Борис Хохряков вместе с главой Белоярского района Сергеем Маненковым приняли участие в торжественном мероприятии.
Взяв вступительное слово, спикер окружного парламента отметил, что в Югре всегда очень трепетно относились к обычаям и культуре коренных малочисленных народов Севера, промыслы которых известны по всей стране и за ее пределами.
«Особенно это заметно на примере Белоярского района. Здесь есть святое место – озеро Нумто, где сохранилось очень много таинств.
Несмотря на то, что здесь ценны исторические корни, район бурно развивается. Находит свое место и традиционная отрасль. Например, оленеводство. Ценно и то, что в автономном округе число поголовья оленей сохраняется.
Югра – это целый кладезь ценных мест. Например, урочище «Барсова Гора» под Сургутом. Там не один год производятся археологические раскопки, находятся новые артефакты, которые подтверждают, что и раньше здесь была жизнь.
Под Ханты-Мансийском есть мощное, сильное место – слияние Оби и Иртыша. Предки, когда сплавлялись на обласах, всегда обращались к духам, они помогали им и не чинили препятствия.
В автономном округе очень много проводится различных фестивалей, конкурсов, к которым всегда огромный интерес!
Активно поддерживаются и национальные виды спорта, а когда люди обмениваются своими традициями, кухней, укладами, – это очень здорово.
Стабильное развитие общества всегда держится на развитии культуры и духовных ценностях человека. Поэтому от всей души поздравляю с праздником и желаю успехов в творчестве!», – отметил Борис Хохряков.
Далее экскурсовод Этнокультурного центра, где состоялось мероприятие, провела гостей по интерактивным площадкам и мастер-классам. К слову, на последнем спикеру окружной Думы удалось самостоятельно изготовить поднос из эпоксидной смолы.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры