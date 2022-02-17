Югорчан приглашают принять участие в конкурсе памяти Василия Ланового

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Югорчан приглашают принять участие в конкурсе памяти Василия Ланового

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» планирует реализовать ряд проектов, посвященных памяти народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации, сопредседателя центрального штаба «Бессмертного полка России» Василия Ланового.

В их числе творческий конкурс «Пробуждая сердца». Как известно, Василий Лановой любил творчество Александра Пушкина, Александра Твардовского и в целом поэзию, посвященную Великой Отечественной войне.

Принять участие в конкурсе могут подростки от 12 лет, семьи и творческие коллективы. Предполагается два конкурсных направления: художественное чтение отрывков из произведений Александра Пушкина, Льва Толстого, Александра Твардовского и других авторов по теме Великой Отечественной войны (участники присылают видеозаписи), а также 2 номинации для произведений собственного сочинения, посвященных Василию Лановому и Году культурного наследия народов России (участники присылают текст).

Заявку на конкурс можно подать до 13 марта, подробности на официальном сайте.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Чт, 17/02/2022 - 15:13

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