Югорчане примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»

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Югорчане примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»
Фото: www.kvadrat-ugra.ruФото: www.kvadrat-ugra.ru
Фото: www.kvadrat-ugra.ru

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подтвердило проведение в 2022 году ежегодного Всероссийского конкурса «Семья года».

Как уточнили в департаменте социального развития Югры, конкурс проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

На конкурс будут представлены работы победителей и призеров окружного этапа «Семья года Югры».

Подведение итогов мероприятия, награждение семей-победителей планируется в ноябре 2022 года в Москве.

Напомним, Всероссийский конкурс «Семья года», в котором югорчане принимают активное участие, проводится с 2016 года.

Победители Всероссийского конкурса «Семья года»:

2016 год - семья Переясловых из Ханты-Мансийска в номинации «Многодетная семья»;

2017 год - семья Сенгеповых из Лянтора Сургутского района в номинации «Сельская семья»;

2018 год - семья Ивановых из Ханты-Мансийска в номинации «Семья – хранитель традиций»;

2019 год - семья Казамкиных из села Варьёган Нижневартовского района в номинации «Сельская семья»;

2020 год - семья Мякишевых из Нефтеюганска в номинации «Молодая семья».

В 2021 году во Всероссийском конкурсе приняли участие 366 семей, в том числе 5 из Югры: семья Козак из Нефтеюганска – в номинации «Семья – хранитель традиций», семья Пантелеевых из Нефтеюганска – в номинации «Многодетная семья», семья Бродко из Лангепаса – в номинации «Молодая семья», семья Ерныховых из с. Казым Белоярскиого района – в номинации «Золотая семья», семья Речкиных из п. Алябъевский Советского района – в номинации «Сельская семья». 

Семья Ерныховых стала победителем в номинации «Золотая семья России».

admhmao.ru

Фото: www.kvadrat-ugra.ruФото: www.kvadrat-ugra.ru
Фото: www.kvadrat-ugra.ru
Фото: www.kvadrat-ugra.ruФото: www.kvadrat-ugra.ru
Фото: www.kvadrat-ugra.ru
Чт, 17/02/2022 - 15:19

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