Югорчан приглашают к участию в международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

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3-й международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» стартовал в стране. Заявки принимаются до 25 августа 2022 года.
Творческое состязание направлено на укрепление гражданского самосознания, духовной общности народов, сохранение и развитие этнокультурного многообразия, создание уникальной площадки для сплочения разных национальностей и конфессии.
Участниками конкурса могут стать мамы и дети любой возрастной категории без ограничений. В фотосессиях могут участвовать папы, бабушки, дедушки.
Национальные костюмы народов России, стран СНГ и зарубежных стран для фотографии конкурсанты выбирают самостоятельно.
Подробную информацию о конкурсе и порядке его проведения можно найти на официальном сайте.
Подведение итогов и награждение победителей состоится на торжественной церемонии фотовыставки конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» в октябре 2022 года в Москве, на площадке международного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Руками женщины».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры