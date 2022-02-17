Югорчан приглашают к участию в международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

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Югорчан приглашают к участию в международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»
Фото: ugra-news.ruФото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ru

3-й международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» стартовал в стране. Заявки принимаются до 25 августа 2022 года.

Творческое состязание направлено на укрепление гражданского самосознания, духовной общности народов, сохранение и развитие этнокультурного многообразия, создание уникальной площадки для сплочения разных национальностей и конфессии.

Участниками конкурса могут стать мамы и дети любой возрастной категории без ограничений. В фотосессиях могут участвовать папы, бабушки, дедушки.

Национальные костюмы народов России, стран СНГ и зарубежных стран для фотографии конкурсанты выбирают самостоятельно.

Подробную информацию о конкурсе и порядке его проведения можно найти на официальном сайте.

Подведение итогов и награждение победителей состоится на торжественной церемонии фотовыставки конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» в октябре 2022 года в Москве, на площадке международного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Руками женщины».

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Фото: ugra-news.ruФото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ruФото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ru
Чт, 17/02/2022 - 15:24

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