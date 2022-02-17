Этнозарница в Торум Маа

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Планируете праздничные выходные? Планируйте правильно! На свежем воздухе всегда полезнее!
23 февраля на экспозиции под открытым небом музея «Торум Маа» праздничная экскурсионная программа с соревнованиями!
Проверьте силу своего тела и духа, ловкость ума и логику!
Команда-победитель получит специальный приз, а все остальные –приятное времяпровождение и хорошее настроение!
Старт программ в 11:00 и в 14:00
Формируем группы. Предварительные заявки обязательны!
Телефоны для справок и записи: +7(3467)32-20-58, 36-25-52 доб.109
Стоимость программ подарочная! Все отдаем по цене билета на обзорную экскурсию!
Служба информации БУ «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа»