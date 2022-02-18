Особая акция «Книга – музею»

  • Русский
Особая акция «Книга – музею»

14 февраля - Международный день книгодарения (International Book Giving Day) - праздник всех, кто дарит книги, дарит радость, кто приобщает детей и друзей к чтению.

«Праздник книги» отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира. В России праздник книги приобрёл особую значимость. В этот день проводятся акции книгодарения библиотекам, у которых есть проблемы с пополнением книжного фонда современной качественной литературой, переизданной классикой и новинками.

Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова с 14 февраля по 22 июня 2022 года ждёт своих дарителей и объявляет старт особой Акции «Книга музею».

Юван Шесталов – известный мансийский поэт, писатель, публицист, член Союза писателей СССР и Союза писателей Венгрии. Он имеет 86 отдельных изданий книг, 109 художественных произведений в литературных сборниках, 381 публикаций, включающих литературоведческие статьи и материалы биографического характера, о жизни и творчестве Ювана Шесталова издано 292 публикаций.

Основная цель акции «Книга - музею» - сформировать единый фонд богатого художественного наследия Ювана Шесталова.

Стать участником акции «Книга - музею» просто. Если у вас есть книга Ювана Шесталова, публикация писателя или о писателе, ждём вас в Мемориальном кабинете-музея Ювана Шесталова по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.30 или позвонить по телефону 7 (3467) 353-423.

Маина Макарова

 

 

Пт, 18/02/2022 - 10:21

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.