Особая акция «Книга – музею»

- Русский
14 февраля - Международный день книгодарения (International Book Giving Day) - праздник всех, кто дарит книги, дарит радость, кто приобщает детей и друзей к чтению.
«Праздник книги» отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира. В России праздник книги приобрёл особую значимость. В этот день проводятся акции книгодарения библиотекам, у которых есть проблемы с пополнением книжного фонда современной качественной литературой, переизданной классикой и новинками.
Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова с 14 февраля по 22 июня 2022 года ждёт своих дарителей и объявляет старт особой Акции «Книга музею».
Юван Шесталов – известный мансийский поэт, писатель, публицист, член Союза писателей СССР и Союза писателей Венгрии. Он имеет 86 отдельных изданий книг, 109 художественных произведений в литературных сборниках, 381 публикаций, включающих литературоведческие статьи и материалы биографического характера, о жизни и творчестве Ювана Шесталова издано 292 публикаций.
Основная цель акции «Книга - музею» - сформировать единый фонд богатого художественного наследия Ювана Шесталова.
Стать участником акции «Книга - музею» просто. Если у вас есть книга Ювана Шесталова, публикация писателя или о писателе, ждём вас в Мемориальном кабинете-музея Ювана Шесталова по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.30 или позвонить по телефону 7 (3467) 353-423.
Маина Макарова