Югорский рыбоводный завод наращивает производственные мощности

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Югорский рыбоводный завод наращивает производственные мощности

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, директор департамента промышленности Кирилл Зайцев, представители департамента и фонда развития Югры оценили работу Югорского рыбоводного завода. Делегация ознакомилась с производственными мощностями предприятия: инкубационными цехами, цехами выдерживания и подращивания личинок сиговых и осетровых видов рыб.

По словам генерального директора АО «Югорский рыбоводный завод» Николая Воронцова, в 2021 году предприятие существенно увеличило показатели производства молоди осетровых и сиговых видов рыб до 156,82 млн штук, что в более чем в 4,5 раза превосходит результат 2020 года. Также в 4 раза увеличился объем реализации продукции и составил 139,70 млн штук. Кроме того, повышается и бюджетная эффективность предприятия: в 2021 году составила рекордные 115 млн рублей против 70 млн рублей годом ранее. 

На увеличение показателей повлияли ввод в эксплуатацию в 2021 году инкубационного участка осетровых видов рыб, увеличение производственных мощностей участка осетровых видов рыб и перевод его с прямоточной системы в замкнутую, ввод двух участков в цехах для инкубации икры и выдерживания личинок молоди (на стадии личинки) осетровых видов рыб, создание садковой линии для размещения ремонтно-маточного стада.

«В первом полугодии 2022 года мы запускаем третий цех. Его назначение –выращивание молоди осетровых видов рыб – обской стерляди и осетра. Мощность производства составит 1,5-2 млн штук средней штучной навески не менее 3 граммов», - поделился планами генеральный директор завода.

Напомним, рыбоводный завод в Югре был основан в 2011 году для восстановления водных биологических ресурсов в Обь-Иртышском бассейне. В 2021 году предприятие вошло в программу региона по развитию промышленного туризма и уже в этом году готово принимать туристов и открыто показывать производственный процесс. Планируется, что к осени завершатся работы по организации демонстрационного производственного и дегустационного залов, где туристы смогут попробовать продукцию, производимую на предприятии.

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Пт, 18/02/2022 - 15:49

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