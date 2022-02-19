Журнал «Регион» весь год будет знакомить с художниками-этнофутуристами

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Коми республиканский журнал «Регион» совместно с филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» запустил рубрику «В стиле этно», посвящённую художникам-этнофутуристам. С начала года в каждом выпуске журнала выходят статьи о живописцах из регионов России, творящих в актуальном направлении, соединяющем национальную тему и современность, – этнофутуризм.
Открыл рубрику в январском номере материал об известном этнофутуристе из Республики Коми Юрии Лисовском. В февральский выпуск, который увидит свет в 20-х числах месяца, вошла статья о художнике из Республики Марий Эл Измаиле Ефимове. Помимо работ в стиле реализма и этнофутуризма, автор интересен и как создатель гербов и флагов.
«В прошлом году с журналом «Регион» нас объединила историческая тема оленно-транспортных батальонов. А в этом году мы обратились к самобытному направлению в изобразительном искусстве, которое получило развитие в финно-угорском творческом сообществе, – говорит Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». – Мы ведём переговоры с художниками из Удмуртской Республики, Республики Карелия, Пермского края, Республики Мордовия и других финно-угорских регионов. И скоро читатели журнала познакомятся с их работами».
Познакомиться с журналом можно на сайте https://ourreg.ru.
Информационный центр "Финноугория", Анна Баженова
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