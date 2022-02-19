Журнал «Регион» весь год будет знакомить с художниками-этнофутуристами

  • Русский
Журнал «Регион» весь год будет знакомить с художниками-этнофутуристами

Коми республиканский журнал «Регион» совместно с филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» запустил рубрику «В стиле этно», посвящённую художникам-этнофутуристам. С начала года в каждом выпуске журнала выходят статьи о живописцах из регионов России, творящих в актуальном направлении, соединяющем национальную тему и современность, – этнофутуризм.

Открыл рубрику в январском номере материал об известном этнофутуристе из Республики Коми Юрии Лисовском. В февральский выпуск, который увидит свет в 20-х числах месяца, вошла статья о художнике из Республики Марий Эл Измаиле Ефимове. Помимо работ в стиле реализма и этнофутуризма, автор интересен и как создатель гербов и флагов. 

«В прошлом году с журналом «Регион» нас объединила историческая тема оленно-транспортных батальонов. А в этом году мы обратились к самобытному направлению в изобразительном искусстве, которое получило развитие в финно-угорском творческом сообществе, – говорит Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». – Мы ведём переговоры с художниками из Удмуртской Республики, Республики Карелия, Пермского края, Республики Мордовия и других финно-угорских регионов. И скоро читатели журнала познакомятся с их работами».

Познакомиться с журналом можно на сайте https://ourreg.ru.

Информационный центр "Финноугория", Анна Баженова

 

 

 
 

 

ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru           
 Instagram: finnougoria

Сб, 19/02/2022 - 12:06

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.