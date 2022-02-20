«Северный вечер» Интеллектуально-развлекательная игра

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«Северный вечер» Интеллектуально-развлекательная игра

Активная молодежь города Ханты-Мансийска! Окружной Дом народного творчества приглашает вас принять участие
в интеллектуально-развлекательной игре #Северный_вечер.

Что ждет наших гостей? Увлекательные командные соревнования, азарт, яркие и положительные эмоции! Участникам потребуется  отвечать на вопросы из различных сфер жизни, слышать и понимать друг друга, чтобы отыскать правильный ответ и получить заветные баллы.

Желаете повысить иммунитет, прокачать нестандартное мышление и чувство юмора в кругу друзей?  Тогда ждем вашу команду из 5 человек в 16.00 часов 13 марта 2022 года в Окружном Доме народного творчества по адресу: город Ханты-Мансийск, Гагарина, 10.

Стоимость – 300 рублей с человека.

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте на сайте Окружного Дома народного творчества, Культура.РФ.

Спонсоры мероприятия наши друзья – «Дедушка Лаваш» и бургерная «Мясникофф».

P.S. Обращаем Ваше внимание, что доступ на все мероприятия проводится при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru

Официальный сайт – odntugra.ru

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Вс, 20/02/2022 - 13:08

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