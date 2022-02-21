15 почтовых автомобилей доставят жителям отдаленных территорий ХМАО посылки к 23 февраля и 8 Марта

- Русский
В ближайшие дни почтовые автомобили проедут свыше 2500 км по зимникам, чтобы доставить жителям округа заказы и подарки к предстоящим праздникам. За две недели в самые отдаленные территории округа Почта доставит около 20 тонн груза.
Почта поддерживает регулярную связь с отдаленными территориями. Ежедневно на зимники выходит 15 почтовых автомобилей ГАЗ, Форд и УАЗ. Все почтовые автомобили оснащены системой Глонасс, что обеспечивает с ними регулярную связь и мониторинг движения транспорта. Для обеспечения надежности и безопасности перевозок водители ежедневно проходят инструктаж по безопасности движения в зимний период.
Самые протяженные зимние маршруты связывают пос. Березово и г.Нягань (300 км) и пос. Березово и пос. Саранпауль (500 км). Всего в округе насчитывается около 50 труднодоступных поселков и территорий. Зимние автодороги будут функционировать в разных районах Югры до первой декады апреля, после чего почтовый груз будут доставлять на воздушном или речном транспорте.
Информационная справка:
УФПС ХМАО-Югры – филиал АО «Почта России» – ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 201 отделение почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.
Анастасия Зайнуллина, главный специалист по корпоративным коммуникациям
УФПС ХМАО-ЮГРА АО «Почта России»