Продолжается приём работ на окружной конкурс детского рисунка «Радуга Югры»

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Продолжается приём работ на окружной конкурс детского рисунка «Радуга Югры»

Окружной Дом народного творчества предлагает югорчанам в возрасте 6-17 лет нарисовать иллюстрации, отражающие самобытность культуры народов, проживающих в Югре в рамках конкурса «Радуга Югры». 

В этом году работы принимаются в двух номинациях:

  • Легенды, народные традиции, обычаи и обряды, праздники народов, населяющих Югру;
  • Иллюстрации к детским сказкам народов, населяющих Югру.

Организаторы конкурса напоминают, что для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на платформе «Google» до 13 мая. Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/59vSAc5eZ8cqnWLu7.

По итогам конкурса участникам присваиваются звания обладателя Гран-при конкурса, Лауреат I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории.

Всю интересующую информацию о конкурсе и условиях его проведения Вы можете получить по телефону: 8 (3467) 33-30-37 – художественно-творческий отдел, а также в Положении о конкурсе.

Пнд, 28/02/2022 - 16:15

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