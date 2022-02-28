В Ханты-Мансийске и Югорске прошли мероприятия, посвященные открытию Международного десятилетия языков коренных народов мира

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В Ханты-Мансийске и Югорске прошли мероприятия, посвященные открытию Международного десятилетия языков коренных народов мира

В Ханты-Мансийске и Югорске прошли мероприятия, посвященные открытию Международного десятилетия языков коренных народов мира

Генеральная Ассамблея ООН резолюцией от 18 декабря 2019 года провозгласила 2022-2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов мира. Десятилетие объявлено с целью привлечения мировой общественности к проблеме катастрофической утраты языков коренных народов, и призвано способствовать необходимости к сохранению, возрождению и популяризации их на национальном и международном уровнях.

В целях поощрения языкового и культурного многообразия, начиная с 2000 года 21 февраля - в мире отмечается как Международный день родного языка. Темы его ежегодно меняются, и 2022 год посвящён вопросам потенциальной роли технологий в продвижении многоязычного образования и поддержке развития качественного преподавания и обучения для всех.

В этом году темой Международного дня родного языка стало: «Использование технологий при многоязычном обучении: вызовы и возможности». На его призыв откликнулись в Ханты-Мансийске и Югорске. Так преподаватели и выпускники Детского этнокультурно-образовательного центра подготовили и записали видеоклип со сценической постановкой «В начале было слово…» по мотивам произведений мансийского писателя Ювана Шесталова.

С этой постановкой они также приветствовали в Детском этнокультурно-образовательном центре участников круглого стола «Язык народа моего». Приглашённые специалисты в разных сферах деятельности обсудили проблемы и перспективы развития родных языков коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа. Докладчиками была отмечена возможность утраты родных языков, необходимость консолидации всех сообществ в вопросах их сохранений. Было подчёркнуто, что в Югре ситуация особая, пока есть носители родных языков – языки чувствуют себя уверенно. В процессе сохранения языков необходима поддержка и взаимодействие всех органов власти и сообществ.

Директор детского этнокультурно-образовательного центра Ирина Кибкало дополнила, что необходимо найти свой собственный путь, эффективной совместной деятельности по сохранению и популяризации языков. И обращает внимание, что данное десятилетие ставит интересы коренных народов в центр своих рекомендаций под лозунгом «Не делайте ничего для нас без нас».

Другое мероприятие прошло в городе Югорске. Там с использованием технологии и продвижением к возрождению исчезающих языков привлекают к себе внимание общественная организация «Спасение Югры» города Югорска. Они подготовили видеоматериал по произведению югорской писательницы Маргариты Анисимковой «Тимка-пауль», переведенной на мансийский язык Дарьей Ивановны Беловой. Его вы можете посмотреть по ссылке: https://vk.com/video-197275400_456239246

Тамара Мерова

 

Пнд, 28/02/2022 - 17:56

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