25 февраля в музее «Торум Маа» прошла первая выставка из цикла «Даритель музея»

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В экспозиции выставки были представлены предметы из личной коллекции и переданные в фонд музея вещи жительницей села Ванзевата Шабаршиной Ниной Васильевной. Эта выставка также была приурочена к 65-летию со дня рождения Нины Васильевны.
По словам директора музея «Торум Маа» Людмилы Алфёровой, этот год для музея юбилейный, ему исполняется 35 лет. Поэтому они открывают новый цикл выставок «Даритель музея», которые будут представлять людей и территории нашего округа. И первая выставка посвящена дарителю музея Нине Васильевне Шабаршиной.
– Она представляет удивительное место – своё село Ванзеват в Белоярском районе. Там её очень хорошо знают, ценят и уважают, потому что это уникальный человек, который любит каждого своего земляка, и знает его историю от рождения и до становления. Она – внештатный корреспондент, очень активный человек. Спасибо Вам за тот богатый материал, который представлен на этой выставке. Мы видим сколько лет этим вещам, какая у них история, какая жизнь прожита. Спасибо за то, что Вы сохраняете, за то, что с нами дружите, за то, что Вы такой удивительный и замечательный человек, – отметила Л. Алфёрова.
Надо сказать, что формирование музея и его фондовых собраний проходило при помощи безвозмездных дарений. И пример Нины Васильевны – это без преувеличения великодушие и доброжелательство, выразившееся в передаче 10 предметов в фонд музея. Среди даров – накостники, женская и детская одежда и предметы её декорирования и 3 картины самодеятельного хантыйского художника, музыканта – Гришкина Артёма Григорьевича, который был родом из деревни Тугияны Белоярского района.
В этот же день был представлен проект «У семейного очага», который также посвящён Н.В. Шабаршиной. Она поделилась историями о своей семье, о появлении в жизни семьи ценных предметов, что сегодня является источником вдохновения для её творчества.
Выставка будет работать до 23 марта 2022 года по адресу г. Ханты-Мансийск, улица Ломоносова, дом 30.
Надежда Вах