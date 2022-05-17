17-18 мая 2022 года пройдет X региональная книжная выставка «Югорика» в г. Ханты-Мансийске

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Государственная библиотека Югры приглашает принять участие в X региональной книжной выставке «Югорика» и региональном конкурсе «Югорская книга – 2022». Программа мероприятия включает выставку югорской книги, изданной в автономном округе и об автономном округе в период с 2020 по 2021 год, конкурс «Югорская книга – 2022» по номинациям: Лучшая художественная книга; Лучшая общественно-политическая книга; Лучшее учебно-методическое издание; Лучшая научная книга; Лучшая книга для детей и юношества; Лучшая книга на языках коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа – Югры. Участник имеет право представить на конкурс не более 1 (одного) издания в каждой из номинаций. Цель мероприятия – объединение участников издательского сектора, распространение и продвижение югорской книги в единое пространство книжной культуры автономного округа. До 17 апреля 2022 года участник направляет заявку на участие в X региональной книжной выставке «Югорика» и (или) региональном конкурсе «Югорская книга – 2022» в электронной форме на адрес tankovaev@okrlib.ru.
До 30 апреля 2022 года принимаются книги на выставку и конкурс. Для заочного участия можно выслать издания на почтовый адрес организатора и они будут представлены на стенде. С подробной информацией о X региональной книжной выставке «Югорика» и региональном конкурсе «Югорская книга – 2022» можно познакомиться на сайте библиотеки http://okrlib.ru Контакты организатора: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2; тел.: 8 (3467) 33-33-21 (Доб. 321), tankovaev@okrlib.ru, ответственное лицо: Екатерина Викторовна Танкова.
Информация предоставлена БУ "Государственная библиотека Югры" okrlib.ru