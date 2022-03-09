Открылась выставка графики Геннадия Райшева

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В Галерее-мастерской Г.С. Райшева состоялась презентация экспозиции «Геннадий Райшев: Графика. Избранное». Первыми зрителями выставки, представившей одну из ярких граней дарования мастера, стали представители СМИ и студенты художественного отделения Центра искусств для одаренных детей Севера.
Экскурсионное занятие для будущих художников провела Наталья Федорова, ведущий специалист Галереи-мастерской Г.С. Райшева. Оно было посвящено той задаче, которую ставил автор, передавший свои работы в музейные фонды, - «показать путь художника». В зале графики этот путь представлен от натурных реалистических портретов к итоговым произведениям 1970-80-х годов - периодуформирования собственной художественной системы на основе постижения Природы. Философия природы и творчества – это, пожалуй, главный стержень, объединяющий циклы работ и состоявшийся разговор о Райшеве.
Вместе с темстуденты познакомились с разными техниками графики этого периода: линогравюрой черно-белой и цветной, офортом, монотипией, а также графическим инструментарием художника. В завершение знакомства с выставкой каждый получил в подарок издание авторского текста-исследования Г.С. Райшева «Отчего мучается художник», написанного для тех, кто ищет свой путь в искусстве.
Выставка продолжит работу до 22 мая 2022 года
Возрастная категория: 6+
Н.Н. Федорова, зав. научно-экспозиционным отделом ГМР