В марте стартует творческий конкурс «Здоровым быть – здорово!»

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В марте стартует творческий конкурс «Здоровым быть – здорово!»

IV окружной конкурс художественного творчества проводится в следующих номинациях: «Лучший рисунок по теме «Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь!» для участников 5-10 лет, «Лучший плакат/комикс по теме «Здоровым быть — здорово!» для участников 11-16 лет, «Семейное фото — по теме «Здоровая семьЯ», «Для нас здоровье — это…» для участников от 17 лет и старше.

C 10 марта по 30 апреля 2022 года включительно состоится сбор заявок и творческих работ в электронном виде. Финал конкурса пройдет с 4 по 31 мая 2022 года включительно. Жюри конкурса выберет лучшие работы для участия в интернет-голосовании. Победителями становятся участники, набравшие в каждой номинации наибольшее количество голосов.

Заявки на участие принимаются с 10 марта по 30 апреля 2022 года включительно на электронную почту konkurs@cmphmao.ru. С требованиями к заявкам и работам, а также с положением о конкурсе можно ознакомиться здесь: https://cmphmao.ru/node/29890

 

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Чт, 10/03/2022 - 14:41

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