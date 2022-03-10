В марте стартует творческий конкурс «Здоровым быть – здорово!»

- Русский
IV окружной конкурс художественного творчества проводится в следующих номинациях: «Лучший рисунок по теме «Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь!» для участников 5-10 лет, «Лучший плакат/комикс по теме «Здоровым быть — здорово!» для участников 11-16 лет, «Семейное фото — по теме «Здоровая семьЯ», «Для нас здоровье — это…» для участников от 17 лет и старше.
C 10 марта по 30 апреля 2022 года включительно состоится сбор заявок и творческих работ в электронном виде. Финал конкурса пройдет с 4 по 31 мая 2022 года включительно. Жюри конкурса выберет лучшие работы для участия в интернет-голосовании. Победителями становятся участники, набравшие в каждой номинации наибольшее количество голосов.
Заявки на участие принимаются с 10 марта по 30 апреля 2022 года включительно на электронную почту konkurs@cmphmao.ru. С требованиями к заявкам и работам, а также с положением о конкурсе можно ознакомиться здесь: https://cmphmao.ru/node/29890
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:
Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/
Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/