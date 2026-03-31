Комплекс мероприятий по сохранению родных языков и этнокультурного образования проходит в Югре
31 марта – 1 апреля в Ханты-Мансийске на базе Обско-угорского института прикладных исследований и разработок проходит комплекс мероприятий «Социогуманитарное измерение современной науки и образования» в очном и онлайн-формате. Участников ждут форум учителей родных языков, научно-практическая конференция, семинары, мастер-классы и дискуссии. Организаторами выступают департамент образования и науки Югры и Обско-угорский институт.
31 марта прошёл форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. Его темой стал «Родной язык и культура в эпоху интеграции научного знания».
В ходе мероприятия участники задавались ключевым вопросом: как сохранить языки и культуру коренных малочисленных народов Севера с помощью цифровых технологий? Какие существуют платформы и ресурсы для дистанционного обучения? Обсуждались формы внедрения эффективных методик обучения родным языкам в школе и детском саду.
На экспертной сессии «Цифровизация в образовании» педагоги обсуждали тему, как сделать уроки интересными для современных детей. Учителя отмечали нехватку методических материалов. Поэтому педагоги создают собственные пособия, электронные словари и игровые приёмы для занятий, которыми они охотно делятся с коллегами.
В своём выступлении педагоги Русскинской средней общеобразовательной школы Анжелика Николаевна Орехова и Татьяна Андреевна Сайнакова рассказали о своём опыте преподавания сургутского диалекта хантыйского языка. Они презентовали свой проект «Время для хантыйского языка», который реализуют во «ВКонтакте». Педагоги создали сообщество в соцсети, где активно делятся своими наработками, рассказывают, как привлечь детей к изучению родного языка, как сделать урок интересным для ребёнка.
Заведующий отделом научно-методической и библиографической деятельности МБУ «Централизованная библиотечная система» города Югорска Елена Смирнова представила доклад «Креативное краеведение: цифровые инструменты по сохранению культурного наследия Югры» и рассказала о проектах, которые реализует их учреждение. К примеру, с помощью знатоков культуры и языка народа манси ими был реализован проект «Что нам слово говорит». В его рамках создан электронный словарь мансийского языка, составителем которого была Нина Георгиевна Рукова, а озвучила его студентка 4-го курса Советского политехнического колледжа Дарья Дунаева.
Как отметила Елена Смирнова, все их проекты призваны познакомить юных югорчан с культурой и языками коренных малочисленных народов Югры, привить им любовь к родному краю.
В рамках форума также состоялся семинар «Родной язык в дошкольном образовании», где на примере традиционного обряда «Тылащ Пори» («Угощение Луны») обсудили интеграцию национальных праздников в образовательную программу детских садов.
Комплекс мероприятий продолжится 1 апреля. День начнётся с Межрегиональной научно-практической конференции по вопросам этнокультурного образования обучающихся. Тема конференции: «Развитие ребёнка и эффективные методы и приёмы образовательной деятельности».
Участники обсудят традиционные ценности народов Югры в системе образования, а также то, как включить их в образовательный процесс и сформировать у детей этнокультурную идентичность. Выработают практические рекомендации для учителей и воспитателей по повышению интереса к родному языку. Обсудят вопросы профессиональной подготовки учителей хантыйского и мансийского языков в вузах Югры.
Людмила Теткина