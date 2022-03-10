В Югре Почта России запускает программу трудоустройства беженцев

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Программа Почты России по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны. По ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты в конкретном субъекте РФ. Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов.
Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке: https://www.pochta.ru/vacancy-list, выбрать свой регион, найти в списке интересующие позиции, открыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала. Также узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центрах занятости региона своего пребывания.
Пресс служба АО «Почта России»