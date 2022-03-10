В Югре Почта России запускает программу трудоустройства беженцев

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В Югре Почта России запускает программу трудоустройства беженцев

Программа Почты России по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны. По ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты в конкретном субъекте РФ. Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов.

Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке: https://www.pochta.ru/vacancy-list, выбрать свой регион, найти в списке интересующие позиции, открыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала. Также узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центрах занятости региона своего пребывания.

 

Пресс служба АО «Почта России» 

Чт, 10/03/2022 - 14:59

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