Научиться традиционному ремеслу

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Научиться традиционному ремеслу

Научить, и научится  - это две основные задачи мастерового стойбища «Оленные люди», которое проходило на территории села Саранпауль  с 25 по 27 февраля 2022 года врамках гранта Автономной Некоммерческой Организации «Центр этнотехнологий»,  победителя конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» Фонда Елены и Геннадия Тимченко. На стойбище прибыли мастера не только из Саранпауля, но и из Сосьвы, Хулимсунта и оленеводческих бригад. Стойбище получилось живым и настоящим – были и дети, и молодёжь, и старшее население.

В дни работы мастерового стойбища участники смогли побывать на различных мастер-классах поизготовлению традиционных изделий северных народов.  Это и изготовление сухожильных нитей из оленьих жил,нитей и циновок из крапивы;изготовление дорожных игольниц, меховых кукол, подвязок для мужской зимней обуви. На  обучающем занятии по сувенирным упаковкамучастники узнали о  видах итехнике их изготовлений, в завершении состоялся конкурс логотипов.

Также были организованы образовательные мероприятия, это выставка: «Что способны создавать человеческие руки?», «Исторический Час», на котором познакомились с историей праздника «День Оленевода». Не обошлось и без традиционных игр.

На «Кулинарной Академии»воспитанники стойбища «Мань Ускве» предложили блюдо традиционной кухни,  которое они готовили в режиме онлайн с домашней кухни. После дегустации ребята записывали необычные рецепты у всех присутствующих.   Во время «Музыкального часа» участники встретились с Иваном Вокуевым, человеком с богатой историей, большим жизненным опытом. Всеучастникизатаив дыханиеслушали наигрыши на баяне в его исполнении.

По итогам трёхдневной работы стойбища было принято решение, что теперь это будет ежегодный и долгосрочный  проект. Научиться традиционному ремеслу возможно, если этому учиться  у своего наставника долго и сознательно! На следующий год мастеровое стойбище «Оленные люди»  будет собирать своих жителей на традиционном празднике «День Оленевода».

Анна Ларионова, Саранпауль

Чт, 10/03/2022 - 17:13

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