Губернатор Югры ушла из Instagram в Telegram

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Губернатор Югры ушла из Instagram в Telegram

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram, что прекращает использовать эту соцсеть для общения с подписчиками.

«Друзья, предлагаю продолжить общение на мирных, не поддерживающих экстремистские высказывания в адрес россиян, площадках. После решений Meta Инстаграм уже нельзя назвать диалоговым», — обратилась к югорчанам Наталья Комарова.

Напомним, у губернатора Югры в Instagram — более 137 000 подписчиков. Страница работала три года, с марта 2019-го.

Наталья Комарова пригласила подписчиков в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также анонсировала открытие официального канала в «Телеграм»: t.me/komarova_ugra

Напомним, сегодня стало известно о блокировкt Роскомнадзором сети Instagram в связи со снятием запрета владельцем сети компании Meta на публикации к насилию против российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

ugra-news.ru

Сб, 12/03/2022 - 14:31

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