Состоялась премьера спектакля «Я – Человек»

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13 марта в Ханты-Мансийске состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Я – Человек», поставленного по произведениям мансийского писателя Ювана Шесталова.
Главный герой, погружая в полуторачасовое представление зрителя, отправляется в путешествие по судьбам людей и пытается найти ответы на извечные вопросы: «Кто я? Как понять себя? Как понять мир? И как сохранить в себе Человека, несмотря на разные жизненные обстоятельства?»
Режиссер поставки Анатолий Гущин постарался раскрыть эту тему через философскую мысль мансийского поэта, мыслителя. Наш герой ещё молод, многое предстоит на его пути, куда свернуть, кому поверить? Но не стоит забывать главное наставление дедушки. Казалось бы, насколько они просты и истины, и надо жить, жить, жить…
Восславь большое дерево,
Подарившее тебе орехи.
Воспой большую реку,
Подарившую тебе рыбу.
Красота радует восхваляющих.
Найди во взоре своем теплые струи света.
Взгляни, на мир
Добрым взглядом большого сердца
Красота награждает, жаждущего
Истинной красотой!
Ликуй, по человечески ликуй,
Если тебя коснется благословение красоты!
Тогда все твои сомнения уйдут в тень
И в тебе победит Человек.
И ты заново родишься.
Иди по дороге жизни,
Ищи Человека. Ищи себя!
Тебе, манси, даровано –
Жить на земле.
Тебе, манси, даровано –
Странствовать по свету.
Тебе, манси, даровано –
Жить на земле.
Тебе, манси, даровано –
Дарить тепло людям.
Тебе, манси, даровано
Быть Человеком!
Спектакль отличный, игра актёров замечательна, отдельный респект звукорежиссёрам и художникам по свету, костюмам. Следите за афишей театра обско-угорских народов «Солнце», всем приятного просмотра.
Тамара Мерова