История объединяет людей

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История объединяет людей

В посёлке Сосьве Берёзовского района 11 – 12 марта 2022 года  прошла пятая межшкольная научно- практическая конференция «На горных ветрах времени…». Эта традиционная конференция Саранпаульского краеведческого музея. Впервые она прошла в 2012 году, и тогда же было принято решение о том, что это мероприятие будет проводиться через каждые два года. В 2014 году конференцию принимала Сосьвинская СОШ, в 2016 году –  село Саранпауль в музее, в 2018 году – деревня Ломбовож. Мероприятие проводится с целью приобщения местного сообщества к изучению истории родного края.С исследовательскими работами выступают не только школьники, но и местные краеведы. По его итогам издается сборник докладов.

В этом году в Сосьвинской школе в конференции участвовало более тридцати человек. На пленарном заседании было прочитано семнадцать докладов по следующим направлениям: «Мои знаменитые земляки», «Из истории  населенных пунктов и предприятий Сосьвинско-Ляпинской территории», «Традиционная культура обских угров», «Музей: находки и исследования», «Птицы светлой памяти», «Родословная семьи».   Руководитель Сосьвинским музеем «Найотыр Маа» Немкова Светлана Николаевна  презентовала свое выступление  «Пес йис пормас лум врмаль (История одного предмета)» на мансийском языке.

Участниками из Саранпауля были краеведы и ребята детского объединения Исторический Клуб. Знаменательный факт: свой десятилетний юбилей Исторический Клуб встретил на конференции (12 марта 2012 года – день рождения Клуба).

После каждого выступления докладчику задавались вопросы. Судя по бурным, порой даже эмоциональным обсуждениям, все темы исследовательских работ  заинтересовали и привлекли внимание слушателей.Очень важный момент, который отметили взрослые  участники конференции: все исследовательские работы были актуальными!

Во второй день работы конференции после выступления краеведов заведующая Берёзовским районным архивом Ольга Михайловна Шиповалова провела теоретическое занятие «Архивное волонтерство – это направление будущего».Она подробно остановилась на девяти проектах, в которых можно и нужно участвовать волонтерам Берёзовского района. А на практическом занятии «Как стать волонтером» ребята сразу же регистрировались на платформе  Dobro.ru в качестве волонтеров.

Состав участников конференции, подготовка и оформление помещения, организация встречи и досуга участников – все радовало и вдохновляло на плодотворную работу, за что мы очень благодарны педагогическому коллективу Сосьвинской школы!

В результате проведения мероприятия сразу же возникли совместные проекты, и было принято решение – следующую шестую конференцию провестив Берёзово в районном архиве.

 

Любовь Стаканова, методист Саранпаульского краеведческого музея, руководительИсторического Клуба

Пнд, 14/03/2022 - 11:02

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