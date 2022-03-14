История объединяет людей

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В посёлке Сосьве Берёзовского района 11 – 12 марта 2022 года прошла пятая межшкольная научно- практическая конференция «На горных ветрах времени…». Эта традиционная конференция Саранпаульского краеведческого музея. Впервые она прошла в 2012 году, и тогда же было принято решение о том, что это мероприятие будет проводиться через каждые два года. В 2014 году конференцию принимала Сосьвинская СОШ, в 2016 году – село Саранпауль в музее, в 2018 году – деревня Ломбовож. Мероприятие проводится с целью приобщения местного сообщества к изучению истории родного края.С исследовательскими работами выступают не только школьники, но и местные краеведы. По его итогам издается сборник докладов.
В этом году в Сосьвинской школе в конференции участвовало более тридцати человек. На пленарном заседании было прочитано семнадцать докладов по следующим направлениям: «Мои знаменитые земляки», «Из истории населенных пунктов и предприятий Сосьвинско-Ляпинской территории», «Традиционная культура обских угров», «Музей: находки и исследования», «Птицы светлой памяти», «Родословная семьи». Руководитель Сосьвинским музеем «Найотыр Маа» Немкова Светлана Николаевна презентовала свое выступление «Пес йис пормас лум врмаль (История одного предмета)» на мансийском языке.
Участниками из Саранпауля были краеведы и ребята детского объединения Исторический Клуб. Знаменательный факт: свой десятилетний юбилей Исторический Клуб встретил на конференции (12 марта 2012 года – день рождения Клуба).
После каждого выступления докладчику задавались вопросы. Судя по бурным, порой даже эмоциональным обсуждениям, все темы исследовательских работ заинтересовали и привлекли внимание слушателей.Очень важный момент, который отметили взрослые участники конференции: все исследовательские работы были актуальными!
Во второй день работы конференции после выступления краеведов заведующая Берёзовским районным архивом Ольга Михайловна Шиповалова провела теоретическое занятие «Архивное волонтерство – это направление будущего».Она подробно остановилась на девяти проектах, в которых можно и нужно участвовать волонтерам Берёзовского района. А на практическом занятии «Как стать волонтером» ребята сразу же регистрировались на платформе Dobro.ru в качестве волонтеров.
Состав участников конференции, подготовка и оформление помещения, организация встречи и досуга участников – все радовало и вдохновляло на плодотворную работу, за что мы очень благодарны педагогическому коллективу Сосьвинской школы!
В результате проведения мероприятия сразу же возникли совместные проекты, и было принято решение – следующую шестую конференцию провестив Берёзово в районном архиве.
Любовь Стаканова, методист Саранпаульского краеведческого музея, руководительИсторического Клуба