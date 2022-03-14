Паралимпийская сборная Республики Беларусь прилетела в Югру

- Русский
Сегодня в аэропорту Ханты-Мансийска торжественно встретили делегацию белорусских спортсменов - участников Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Команда из 15 атлетов примет участие в состязаниях по биатлону и лыжным гонкам. Вместе со спортсменами прилетели и тренеры Паралимпийской сборной Беларуси.
- «Пять дней мы пробыли в Пекине. Сначала нам разрешили выступать без опознавательных знаков, а потом нас с россиянами выдворили из деревни. Теперь приехали соревноваться к вам. Нас мало, недавно были на Чемпионате мира, завоевали там 10 медалей, так что думаем здесь медалей 9 завоевать» - поделился тренер по лыжным гонкам и биатлону Юрий Буранов.
Гостей окружной столицы встретили выступлением театра обско-угорских народов «Солнце», народными песнями и традиционным угощениями - клюквой и кедровыми орешками.
«Эти игры для нас стали не просто спасением, а продолжением нашей спортивной жизни», - отметила белорусская трёхкратная чемпионка по лыжным гонкам, бронзовый призер по биатлону зимних Паралимпийских игр 2018 года Светлана Сахоненко.
Первые старты лыжных гонок состоятся 17 марта в 15:00 (средняя свободный стиль LW 10-12 (муж., жен.) и в 16:30 (средняя свободный стиль B1-B3 (муж., жен.). Подробнее с программой соревнований можно ознакомиться на сайте «ЮграМегаСпорт».
Напомним, в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта пройдут Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Ожидается прибытие спортсменов из Таджикистана и Армении. Спортсменам предстоит соревноваться в лыжных гонках, биатлоне, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хокею.
Соревнования пройдут на территории нескольких объектов АУ «ЮграМегаСпорт»: Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, КРК «Арена — Югра», ГЛК «Хвойный Урман», Ледовый дворец спорта. Торжественная церемония открытия Игр состоится в КТЦ «Югра-Классик» 18 марта.
Информация Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры