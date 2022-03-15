Сохраняем традиции народов мира посредством анимации

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Сохраняем традиции народов мира посредством анимации

Друзья! Напоминаем, что продолжается прием заявок на Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная».

Кто может принять участие в Фестивале?

  • Любительские творческие коллективы;
  • Профессиональные творческие коллективы;
  • Отдельные авторы.

На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы детей и молодежи от 7 до 23 лет продолжительностью от 1 до 10 минут в следующих номинациях:

  • Пластилиновая анимация;
  • Рисованная анимация;
  • Смешанная техника;
  • Кукольная анимация;
  • Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация).

Для того, чтобы принять участие в Фестивале необходимо заполнить заявку на платформе «Google» до 5 мая 2022 года, для этого требуется google-аккаунт.

Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/U2ZMDdooFj7PUfdg7 .

Дополнительную информацию об условиях проведения Фестиваля Вы можете получить в Положении или по номеру телефона: 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29– художественно-творческий отдел.

Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Втр, 15/03/2022 - 10:08

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