Сохраняем традиции народов мира посредством анимации

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Друзья! Напоминаем, что продолжается прием заявок на Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная».
Кто может принять участие в Фестивале?
- Любительские творческие коллективы;
- Профессиональные творческие коллективы;
- Отдельные авторы.
На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы детей и молодежи от 7 до 23 лет продолжительностью от 1 до 10 минут в следующих номинациях:
- Пластилиновая анимация;
- Рисованная анимация;
- Смешанная техника;
- Кукольная анимация;
- Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация).
Для того, чтобы принять участие в Фестивале необходимо заполнить заявку на платформе «Google» до 5 мая 2022 года, для этого требуется google-аккаунт.
Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/U2ZMDdooFj7PUfdg7 .
Дополнительную информацию об условиях проведения Фестиваля Вы можете получить в Положении или по номеру телефона: 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29– художественно-творческий отдел.
Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»