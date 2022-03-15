Нельзя не помогать. Междуреченцы жителям Донбасса и Луганской республики

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Нельзя не помогать. Междуреченцы жителям Донбасса и Луганской республики

Российские регионы активно включились в акцию по сбору гуманитарной помощи беженцам. В Междуреченском, негласно объединившись, граждане независимо от статуса, возраста и вероисповедания несут продукты первой необходимости, средства личной гигиены и многое другое. Так и многие специалисты Кондинской районной больницы не остались в стороне и приняли участие в сборе гуманитарной помощи.

«Особенно в эти дни сердце болит за детей Донбасса. Поэтому основная часть моей помощи адресована им. Я, как педиатр, много лет работаю с ребятишками, вижу их каждый день, пусть и не совсем здоровых, но счастливых. Счастливых потому, что у них есть мамы, папы, а главное мирное небо над головой, а ребятишки ДНР и ЛНР были вынуждены вместе с родителями бежать. И вообще я считаю — когда люди в беде, нельзя оставаться в стороне», — отметила заведующая детской поликлиникой, врач-педиатр Татьяна Дубровская.

 

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Втр, 15/03/2022 - 10:23

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