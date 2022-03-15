XIX съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» прошел в Москве

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В нем приняли участие тысячи специалистов почти со всех регионов страны. От Югры выступила детский онколог-гематолог детской окружной больницы Нижневартовска Надежда Пищаева.
В этом году съезд состоялся в гибридном формате: сессии проводились как очно, так и в режиме онлайн. В работе конгресса активное участие приняли главные внештатные специалисты Минздрава РФ, руководители региональных органов здравоохранения, ученые, педиатры, детские медицинские специалисты самых различных направлений из регионов страны. Научная программа мероприятия состояла из симпозиумов, совещаний главных специалистов, круглых столов, онлайн-докладов, на которых обсуждались вопросы младенческой и детской смертности в РФ, состояние лекарственного обеспечения пациентов с орфанными болезнями, редкие заболевания и другие актуальные проблемы педиатрии.
В рамках Конгресса состоялись: Конгресс педиатров Восточной Европы и Центральной Азии, I Всероссийская вакцинальная Ассамблея «Защищая поколения», II Конференция по социальной педиатрии, III Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья», III Всероссийская конференция детских дерматологов, IV Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», IV Всероссийский форум «Волонтеры — детям России», XI Евразийский форум по редким болезням, XII Форум детских медицинских сестер, XV Международный форум детских хирургов, урологов-андрологов и травматологов-ортопедов.⠀
Врач детского онкологического отделения больницы, главный внештатный специалист детский онколог-гематолог Депздрава Югры Надежда Пищаева выступила в режиме онлайн с докладом «Спонтанный мультисистемный артериальный тромбоз с инфарктом миокарда у ребенка». Коллеги и организаторы мероприятия высоко оценили труд специалистов детской окружной больницы и тепло поблагодарили за участие.
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