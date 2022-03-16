Спортивные объекты Югры готовы для проведения Зимних Игр Паралимпийцев

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Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут 16-21 марта 2022 годав Ханты-Мансийске в учреждениях физической культуры, включенных во всероссийский реестр объектов спорта.
Соревнования по лыжным гонкам и биатлону будут проведены в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Общая протяженность лыжных трасс – более 15 км. Комплекс располагается в центральной части города, вместимость которого –
15 000 зрителей, в том числе на стационарных трибунах 9 700 зрителей. Кроме того, комплекс обладает необходимой инфраструктурой и лицензией категории «А» международного союза биатлонистов.
Соревнования по следж-хоккею пройдут в ледовом дворце «ЮграМегаСпорт». Это многофункциональный спортивный центр, в том числе профессиональная ледовая арена с искусственным льдом. Трибуны рассчитаны на 2000 зрителей.
По горнолыжному спорту и сноуборду игры состоятся в горнолыжном комплексе «Хвойный Урман». Пассажирская кресельная канатная дорога протяженностью 984 м, пропускная способность – 2 000 человек в час. Горнолыжная трасса имеет протяженность 433 м и перепад высот 120 м с системой искусственного оснежения, 3 промежуточные станции, трассы для параллельных дисциплин (сноуборд).
«Арена-Югра» примет на своей площадке соревнования по кёрлингу на колясках. Это автономный спортивный многофункциональный центр, который рассчитан на 5500 человек. Комплекс отвечает всем современным требованиям по проведению спортивных мероприятий международного уровня, ориентирован на проведение соревнований по хоккею и фигурному катанию. Данный объект является домашней ареной Хоккейного клуба «Югра», выступающего в регулярном Чемпионате «Париматч ВХЛ – Кубок Шелкового пути».
Отметим, прямая трансляция спортивных игр будет осуществляться на федеральном спортивном телеканале «МатчТВ», окружном телеканале «Югра». Церемонии открытия и закрытия игр будут транслироваться на окружном телеканале «Югра», телеканале «Югра24. Сургут», в официальной группе региона «Югра» во ВКонтакте.
Информация предоставлена Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры