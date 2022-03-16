Югра готова к паводковому и пожароопасному сезонам

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в совещании о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2022 году, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
«В Уральском федеральном округе проводится подготовительная работа по безаварийному пропуску паводковых вод. Для обеспечения противопаводковых мероприятий предусмотрена группировка сил общей численностью около 48 тысяч человек, более 13 тысяч единиц техники. Реализуются меры по смягчению рисков, повышению готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», – подчеркнул полпред.
В настоящее время в регионах уже сформированы сводные планы тушения пожаров, до конца марта органами государственного контроля будут проверены все субъекты федерального округа.
«Нужно обеспечить бесперебойную работу систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть необходимое количество личного состава и техники спасательных формирований. Добиться чёткой отработки на местах алгоритмов взаимодействия органов власти всех уровней. Руководство регионов и муниципалитетов, а также оперативные службы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации, связанной с паводками и природными пожарами», - акцентировал внимание Владимир Якушев.
В ходе заседания Наталья Комарова отметила,что готовность региона к паводковому и пожароопасному периодам оценена в ходе проверки центральным аппаратом МЧС России с 28 февраля по 4 марта. Вывод специалистов – автономный округ готов к выполнению задач по предназначению.
«Сводный план тушения лесных пожаров на территории Югры на период пожароопасного сезона 2022 года согласован со всеми заинтересованными структурами и утвержден мною 11 марта, – подчеркнула глава региона. – Для проведения авиационного мониторинга, тушения лесных пожаров, воздушных тренировок заключенывсе контракты, они профинансированы в объемах, отвечающих стандартам. В целях исполнения поручения заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко по итогам селекторного совещания о подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2022 году для не снижения размера регионального финансирования по сравнению с фактическим исполнением предыдущих периодов в резервном фонде автономного округа предусмотрено 155,8 миллиона рублей. При этом в плане утвержден объем финансирования, отвечающий стандарту».
Отметим, в Югре для защиты населенных пунктов впервые в региональном бюджете запланированы средства на тушение ландшафтных пожаров, разработан соответствующий порядок взаимодействия служб пожаротушения.
Официальная информация Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры