Первичная медико-санитарная помощь оказана жителям 30 труднодоступных поселений Югры

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Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов подвел промежуточные итоги работы передвижных мобильных комплексов. Он отметил, что обеспечение приоритета в оказании медицинских услуг населению из труднодоступных территорий Югры — сложившаяся практика регионального здравоохранения. В этом году первичную медико-санитарную помощь жителям отдаленных поселений округа оказывают сразу две медицинские бригады Центра профпатологии, которые работают в западных и восточных районах автономного округа. «На сегодняшний день наши мобильные комплексы посетили в общей сложности 30 сел и деревень Кодинского, Берёзовского, Сургутского, Октябрьского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. Это практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что полностью соответствует плановым задачам», - отметил Николай Владимирович.
Также значительно выросло количество сельских жителей, осмотренных медиками. На приемах у врачей побывало уже более 4,8 тысяч человек, из них почти 900 представителей коренных малочисленных народов Севера. Пациенты прошл и свыше 7,5 тысяч медицинских осмотров, врачебных консультаций, специализированных обследований и лабораторных исследований. Если сравнивать с прошлогодними данными, то по всем позициям наблюдается увеличение показателей в 2,5-3 раза.
В целом, работа специалистов Центра проходит спокойно, без авралов. Но без помощи Центра медицины катастроф все-таки не смогли обойтись. С начала зимней экспедиции несколько раз приходилось вызывать санитарную авиацию для отправки в профильные окружные клиники пациентов с нарушениями ритмов сердца, подозрениями на острый аппендицит и желчекаменную болезнь, сложными переломами конечностей, гинекологическими заболеваниями.
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