В Югре начали работать паблики в соцсетях проекта «Объясняем.рф»

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Правительство России запустило информационный ресурс Объясняем.рф. Задача проекта — оперативно предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям на вопросы по социально-экономическим темам. В числе топ-тем, которые сейчас интересуют россиян, - финансовые вопросы, меры социальной поддержки, ситуация в торговых сетях с товарами первой необходимости, обеспеченность лекарствами. Ответы на вопросы готовят органы власти – профильные федеральные министерства и региональные ведомства.
В рамках проекта в Югре созданы региональные паблики в социальных сетях – «ВКонтакте» (https://vk.com/o86rf), «Одноклассники» (https://ok.ru/group/68855696523308) и в мессенджере Telegram (https://t.me/o86rf).
«В условиях, когда интернет-пространство наполнено слухами, домыслами и фейками важно получать информацию из проверенных источников, в число которых теперь вошли региональные ресурсы «Объясняем.рф». На основе запросов через систему «Инцидент Менеджмент», горячие линии, обращения граждан мы будем готовить контент, который даст ответы на вопросы жителей, разъяснит текущую ситуацию. Здесь же будет публиковаться официальная позиция правительства автономного округа по различным вопросам», - сказал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
Отметим, что частью кампании «Объясняем.рф» станут прямые эфиры в официальной группе региона во «ВКонтакте» (https://vk.com/shtabugra), в ходе которых руководители органов исполнительной власти автономного округа, эксперты ответят на вопросы, зафиксированные ЦУР Югры в открытых источниках в сети Интернет.
Первый эфир состоялся сегодня, 16 марта. Спикерами выступили директор департамента социального развития округа Тереза Пономарева и и.о. директора департамента труда и занятости населения Югры Алексей Мокринский. Запись эфира доступна на официальной странице во «ВКонтакте».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры