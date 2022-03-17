Студенты медицинской академии Ханты-Мансийска достигли «донорского совершеннолетия»

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Студенты медицинской академии Ханты-Мансийска достигли «донорского совершеннолетия»

34 студента высшего учебного заведения, достигшие совершеннолетия, впервые осуществили свой первый сознательный взрослый поступок — сдали кровь для пациентов окружной клинической больницы. Всего получилось заготовить 13,6 литров цельной крови, из которой получили 68 доз компонентов крови для оказания медицинской помощи и переливания пациентам лечебного учреждения.

Студентов наградили Свидетельствами о донорском совершеннолетии, памятными сувенирами.

34 студента высшего учебного заведения, достигшие совершеннолетия, впервые осуществили свой первый сознательный взрослый поступок — сдали кровь для пациентов окружной клинической больницы. Всего получилось заготовить 13,6 литров цельной крови, из которой получили 68 доз компонентов крови для оказания медицинской помощи и переливания пациентам лечебного учреждения.

Студентов наградили Свидетельствами о донорском совершеннолетии, памятными сувенирами.

 

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Чт, 17/03/2022 - 10:28

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