Студенты медицинской академии Ханты-Мансийска достигли «донорского совершеннолетия»

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34 студента высшего учебного заведения, достигшие совершеннолетия, впервые осуществили свой первый сознательный взрослый поступок — сдали кровь для пациентов окружной клинической больницы. Всего получилось заготовить 13,6 литров цельной крови, из которой получили 68 доз компонентов крови для оказания медицинской помощи и переливания пациентам лечебного учреждения.
Студентов наградили Свидетельствами о донорском совершеннолетии, памятными сувенирами.
34 студента высшего учебного заведения, достигшие совершеннолетия, впервые осуществили свой первый сознательный взрослый поступок — сдали кровь для пациентов окружной клинической больницы. Всего получилось заготовить 13,6 литров цельной крови, из которой получили 68 доз компонентов крови для оказания медицинской помощи и переливания пациентам лечебного учреждения.
Студентов наградили Свидетельствами о донорском совершеннолетии, памятными сувенирами.
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