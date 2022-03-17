Росгвардия обеспечит общественный порядок и безопасность Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске

  • Русский
Росгвардия обеспечит общественный порядок и безопасность Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД обеспечат охрану общественного порядка и общественную безопасность в период проведения Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске.

В рамках игр в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, горнолыжном комплексе «Хвойный урман», культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра» и Ледовом дворце спорта с 18 по 20 марта пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею.

Накануне проведения соревнований специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проведут обследование объектов на наличие подозрительных предметов. В местах проведения спортивного мероприятия будут организованы посты охраны порядка. На случай осложнения обстановки сформирован резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии.

Спортивное событие посетят спортсмены из России, Белоруссии, Армении и Таджикистана. Торжественная церемония открытия Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоится 18 марта в Ледовом дворце спорта окружной столицы в 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Артем Енов

Чт, 17/03/2022 - 11:44

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.