Росгвардия обеспечит общественный порядок и безопасность Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД обеспечат охрану общественного порядка и общественную безопасность в период проведения Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске.
В рамках игр в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, горнолыжном комплексе «Хвойный урман», культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра» и Ледовом дворце спорта с 18 по 20 марта пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею.
Накануне проведения соревнований специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проведут обследование объектов на наличие подозрительных предметов. В местах проведения спортивного мероприятия будут организованы посты охраны порядка. На случай осложнения обстановки сформирован резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии.
Спортивное событие посетят спортсмены из России, Белоруссии, Армении и Таджикистана. Торжественная церемония открытия Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоится 18 марта в Ледовом дворце спорта окружной столицы в 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.
Артем Енов