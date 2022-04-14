В Ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошла встреча с обско-угорской молодежью

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В Ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошла встреча с обско-угорской молодежью

8 апреля депутаты югорского парламента Еремей Айпин и Татьяна Гоголева встретились с обско-угорской молодежью и обсудили вопрос возрождения окружной Молодёжной организации обско-угорских народов.

 

Выступая перед участниками, Еремей Данилович отметил, на сегодня в обско-угорском мире существует много различных организаций, которые ведут общественную работу, а вот молодёжной организации у обских угров, к сожалению, в Югре нет. Было подчёркнуто, что главной задачей является «реанимировать молодёжную организацию и привлечь молодых людей к общественной деятельности. Необходимо, чтобы молодёжь выдвинула своего представителя в молодёжный парламент при Думе автономного округа, чтобы занималась законотворческой и нормотворческой деятельностью и защищала и реализовывала проекты».

Для информации отметим, что ранее вице-президентом Молодёжной организации обско-угорских народов Югры являлась Марина Маслова. На встрече она выступила с сообщением, обозначив проблемные вопросы, которые необходимо решать в настоящее время.

– В 2018 году официальным решением суда автономного округа молодёжная организация обско-угорских народов Югры была ликвидирована, – сказала Марина Маслова. – На данный момент ситуация следующая, организацию необходимо зарегистрировать, подготовлен устав, протокола для проведения учредительного собрания молодёжной организации, изменено название в соответствии с новым законодательством, все документы готовы. Сейчас нужно определить того, кто изъявит желание войти в состав правления организации и возьмёт на себя смелость и ответственность, чтобы продолжить эту работу. В настоящее время есть небольшая команда, есть ребята на территориях, которые до сих пор продолжают работать в этом направлении. Но проблема в том, что в настоящее время все эти инициативные ребята не могут реализовать гранты, не могут выбрать представителя в молодёжный парламент, поскольку организация не является юридическим лицом.

На встрече Еремей Айпин высказал предложение включить в работу с обско-угорской молодёжью сотрудников отдела развития коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики Югры, который возглавляет Юлия Сергеевна Кошелева. Также он сообщил, в Департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры есть отдел по молодежной политике, есть структуры, с которыми нужно работать, выдвигая гранты, проекты, программы и т.д.

На 22 апреля запланирована очередная встреча с молодёжью в объединённой редакции национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима сэрипос».

Оксана Албина

Чт, 14/04/2022 - 10:20

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