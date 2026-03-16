Обсудили вопросы ведения традиционной хозяйственной деятельности
11 марта в городе Сургуте состоялся круглый стол на тему «Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: меры поддержки, проблемы, перспективы развития».
В заседании приняли участие: Еремей Данилович Айпин, заместитель председателя окружной Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера; Надежда Геннадьевна Алексеева, депутат Думы Тюменской области; Александра Ивановна Глотова и Ольга Валерьевна Леснова – депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Также выступили представители органов исполнительной власти и представители муниципальных образований автономного округа.
Для участия в работе круглого стола съехались представители организаций традиционного хозяйствования: Ольга Александровна Актакева, председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Элы хотал» (Кондинский район); Елена Никофоровна Ермакова, индивидуальный предприниматель (ТТП СУ7-У, г. Когалым); Любовь Васильевна Казанжи, индивидуальный предприниматель, председатель этностойбища «Карамкинское» (п. Аган); Людмила Леонидовна Когончина, председатель общины «Яун-Ях» (с. Угут); Андрей Николаевич Евдокимов, председатель СПРК «Волна» (Нефтеюганский район); Леонид Ильич Пяк – председатель общины «Мувенглор» (д. Нумто); Иван Митрофанович Качанов, председатель общины КМНС «Турупья» (Берёзовский район); Яков Семёнович Рынков, оленевод, начинающий предприниматель (ТТП С-23 Р).
Участники озвучили проблемы, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности, и различные жизненные ситуации, с которыми приходится сталкиваться.
На все волнующие вопросы участники получили ответы. Все предложения были зафиксированы и внесены в рекомендации круглого стола. Они будут решаться в рабочем порядке со специалистами окружных департаментов и муниципальных образований.
Наталья Краснопеева
Шуши мир вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты па вўӆы ӆавӑӆты вєрӑт оӆӑӊӑӊ путрємӑсӑт
Сәрханӆ вошн ай кєр тыӆӑщн 11-мит хӑтӑӆн «Округ шуши мир вой-хуӆ веӆпӑсӆӑты па вўӆы ӆавӑӆты вєрӑт оӆӑӊӑӊ: шуши мир пӑта поступсэт, нўша вєрӑт туӊматты вєрӑт» нємпи ӊта пӑсан вєрса.
Тӑм вєрӑт оӆӑӊӑӊ путрємӑты юхтыйӆсӑт: Еремей Айпин, округ Дума кәща ӆӑӊкӑр хә, шуши мир Ассамблея кәща хә; Надежда Алексеева, Тюменской область депутат нє; Александра Глотова па Ольга Леснова – округ Дума депутатӊӑн. Щи тумпи па правительствайн рәпитты ёх па арсыр вошӑт муй кәртӑт кәща ёх вәсӑт.
Ясӑӊ тәты щира тый шуши мир ёх: Ольга Актаева, «Элы хотал» шуши мир община кәща нє (Кондинской район); Елена Ермакова, вўӆы тӑйты нє (ТТП СУ7-У, Когалым вош); Любовь Казанжи, «Карамкинское» этностойбище кәща нє (Аган кәрт); Людмила Когончина, «Яун-Ях» община кәща нє (Угут кәрт); Андрей Евдокимов, «Волна» нємпи хўӆ па нюхи ӆәтты па тыныты тӑхи кәща хә (Нефтеюганской район); Леонид Пяк, «Мувӑӊ ӆор» община кәща хә (Нумто кәрт); Иван Качанов, «Турупья» община кәща хә (Сумӑтвош район); Яков Рынков, вўӆы тӑйты хә (ТТП С-23 Р, Сәрханӆ район) юхтыйӆсӑт.
Ӆыв путӑртсӑт, муйсӑр нўшайт вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты па вўӆы ӆавӑӆты вєрӑтн тӑйӆӑт.
Щи тувум ясӑӊӆаӆ иса нєпека хӑншсайт па тўӊматты щира правительствайн рәпитты ёха, арсыр вошӑт муй кәртӑт кәща ёха китӆайт.
Наталья Краснопеева