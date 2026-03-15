ХМАО попал в ТОП российских регионов по отдыху с тремя и более детьми
По данным Авито Путешествий, этой весной (март-май 2026) в посуточных квартирах больше всего семьи с детьми будут останавливаться в Республиках Удмуртия и Бурятия, а также Омской и Ульяновской областях. В среднем в каждом бронировании квартир в этих регионах двое и более детей. С одним ребенком в среднем планируют отдохнуть в Курганской области и Республике Алтай.
Если смотреть на статистику по трехкомнатным квартирам, то здесь в числе лидеров Хабаровский край, Архангельская, Новосибирская и Самарская области, а также Ханты-Мансийский АО: «трешки» посуточно снимают в среднем с тремя и более детьми. Абсолютным лидером среди всех форматов стала Республика Татарстан — в объекты с четырьмя комнатами и более здесь планируют заселяться в среднем с четырьмя детьми.
В целом по России студии обычно снимают с одним ребенком, в квартиры с 1–3 комнатами заселяются с двумя детьми, в объекты с четырьмя комнатами и более — с тремя.
Загородный формат посуточного жилья этой весной чаще выбирают для размещения большой компанией или несколькими семьями. С четырьмя детьми в среднем снимают такие объекты в Республиках Чувашия и Марий Эл, при этом в последней в коттеджах обычно останавливаются с пятью детьми. С тремя детьми в среднем этой весной посуточное загородное жилье сняли в Республиках Татарстан и Удмуртия, Костромской, Новосибирской, Пензенской и Самарской областях, а также ещё шести регионах.
В базах отдыха, коттеджах и гостевых домах путешественники по России останавливаются с тремя детьми, в домах, дачах и таунхаусах — с двумя.